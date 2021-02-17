У Рівному загорілася обладміністрація: відео з місця пожежі

У Рівному горіла обладміністрація. Займання сталося вдень 17 лютого на другому з шести поверхів адмінбудівлі – там розташований департамент агропромислового розвитку.
Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".
Рятувальники оперативно евакуювали півсотні осіб. В результаті ніхто не постраждав, але в одному з кабінетів вигоріли меблі.
"Завдяки оперативності вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати на ранній стадії та не допустити поширення вогню на поряд розташовані кабінети", – зазначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Обласне управління ДСНС виділило для боротьби з вогнем дев'ять пожежно-рятувальних машин та 42 осіб особового складу.
Причина пожежі наразі з'ясовується. Ймовірно, НП сталася внаслідок замикання електропроводки.
Нагадаємо, в грудні минулого року в Рівному сталася пожежа в ТРЦ "Арена". Займання почалося в обід в підвалі торгового центру, там горіли дерев'яні піддони.
А раніше цього самого місяця в Запоріжжі загорілася обласна інфекційна лікарня. Через вибух в реанімації загинули три пацієнти і лікар.
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