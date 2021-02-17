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У Рівному загорілася обладміністрація: відео з місця пожежі

17 лютого, 23:51

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Вогонь почався на поверсі департаменту агропромислового розвитку

У Рівному горіла обладміністрація. Займання сталося вдень 17 лютого на другому з шести поверхів адмінбудівлі – там розташований департамент агропромислового розвитку.

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Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

Рятувальники оперативно евакуювали півсотні осіб. В результаті ніхто не постраждав, але в одному з кабінетів вигоріли меблі.

/ Фото: ГСЧС

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"Завдяки оперативності вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати на ранній стадії та не допустити поширення вогню на поряд розташовані кабінети", – зазначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Обласне управління ДСНС виділило для боротьби з вогнем дев'ять пожежно-рятувальних машин та 42 осіб особового складу.

Причина пожежі наразі з'ясовується. Ймовірно, НП сталася внаслідок замикання електропроводки.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, в грудні минулого року в Рівному сталася пожежа в ТРЦ "Арена". Займання почалося в обід в підвалі торгового центру, там горіли дерев'яні піддони.

А раніше цього самого місяця в Запоріжжі загорілася обласна інфекційна лікарня. Через вибух в реанімації загинули три пацієнти і лікар.

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загоряння Рівне ОДА пожежа ДСНС

Джерело: Сьогодні

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