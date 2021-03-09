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У Мережі показали, як добудовують відділення екстреної медичної допомоги на Прикарпатті (фото)

9 березня, 11:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У самому Івано-Франківську об'єкт готовий до експлуатації майже на 70%

2021 року в Україні в рамках програми "Велике будівництво" триває спорудження і реконструкція приймальних відділень у лікарнях.

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Фото з місця робіт на частині об'єктів опублікував у себе в Facebook Юрій Голік, який є консультантом програми "Велике будівництво".

На фото видно, зокрема, як проходить реконструкція і добудова відділення екстреної медичної допомоги Центральної міської клінічної лікарні в Івано-Франківську. Об’єкт готовий до експлуатації майже на 70%.

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Фото: facebook.com/y.golyk
Фото: facebook.com/y.golyk

Реконструкція відділення екстреної̈ медичної̈ допомоги здійснюється і у Коломийській центральній районній лікарні на Прикарпатті. Завдяки "Великому будівництву" приймальне відділення буде розширене, а також забезпечене КТ і МРТ. Отже, усі стаціонарні хворі зможуть робити обстеження безкоштовно.

Фото: facebook.com/y.golyk
Фото: facebook.com/y.golyk

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Івано-Франківську переповнені COVID-лікарні. Заповненість клінічної лікарні №1 становила 115%.

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Івано-Франківськ лікарні Прикарпаття Велике будівництво

Джерело: Сьогодні

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