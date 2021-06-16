На Сумщині півроку орудувала банда фальшивомонетників. Як їх розкрили

Підроблені доларові банкноти не ідентифікувалися як фальшивки пристроями для перевірки банкнот – подробиці справи

У Сумській області СБУ викрила угруповання, яке організувало збут підробленої іноземної валюти. Зловмисники продавали фальшиві 100-доларові банкноти за 45% від номінальної вартості.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, фігуранти налагодили схему в різних регіонах України. Організаторами були сім жителів Сумської області, більшість з яких з кримінальним минулим.

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Фальшиві банкноти вони збували через особисті зв'язки, у тому числі в обмінних пунктах.

Реклама Затримання одного з організаторів угруповання. Фото: ssu.gov.ua

Встановлено, що підробки не ідентифікувалися як фальшивки пристроями для перевірки банкнот.

Угруповання діяло майже півроку, а щомісячний обсяг реалізованих підроблених банкнот становив приблизно 50 тисяч доларів. Правоохоронці затримали одного з організаторів незаконної схеми під час чергової реалізації майже 35 тисяч підроблених доларів.

Копи провели обшуки за місцем проживання фігурантів справи і вилучили зброю. Фото: ssu.gov.ua

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Під час обшуків за місцем проживання у фігурантів вилучили травматичну зброю без дозвільних документів і 400 бойових патронів. Тривають слідчі дії з встановлення і блокування джерел надходження підробленої валюти.

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали хлопця з фальшивими доларами в магазині інтимних товарів.

Також нагадаємо, як відрізнити справжню купюру від підробки.

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