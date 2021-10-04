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У Тернополі буйволи влаштували нічну прогулянку по дорогах (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 жовтня, 15:35
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Тварини просто переступили огорожу в зоопарку і втекли
Тварини бігали по дорозі / Колаж "Сьогодні"
Тварини бігали по дорозі / Колаж "Сьогодні"

Пара буйволів втекла з тернопільського зоопарку. Тварини розгулювали вечірнім парком, а потім вийшли на проїжджу частину. Тварини бігали по всій трасі. Перехожі зняли втікачів на відео.

Про це пише Zaxid.net.

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Втеча з зоопарку

Буйволи втекли з огорожі близько 22:00. Це пара – бик і корова, вони мають відповідні документи та паспорта.

"Ця кілька буйволів знаходиться на такій території, огородженій трьома рівнями забору. Перший – найміцніший, то вони просто в тому місці, де хвіртка, її відсунули. Інший паркан – з простої звичайної металевої стійки, то буйволи її зігнули і переступили через неї. А третю огорожу з металевих секцій, масою своєї провалили ", – зазначив заступник директора управління парків Микола Ткач.

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Чиновник також запевнив, що буйволам нічого зараз не загрожує, і вчора під час нічної прогулянки вони нічого не пошкодили, крім огорожі.

Прогулянки тварин по місту

Схожий випадок вже стався в Керчі, де з цирку втекли тварини. Як повідомляють місцеві жителі, кози спокійно прогулювалися по центру міста і навіть попаслися біля будівлі поліції. Гуляли рогаті не на самоті – до них приєдналася зграя собак.

А з притулку для тварин в голландському місті Олдеберкуп втекли тигри . Хижаки 4 години знаходилися на свободі, вивчаючи околиці. Поліції і ветеринарам вдалося упіймати тварину в лісі неподалік.

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