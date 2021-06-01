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У Тернополі відкриють центр вакцинації від COVID-19. Хто зможе отримати щеплення

1 червня, 16:24

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває – в Тернополі будуть робити щеплення вакциною CoronaVac в суботу та неділю – подробиці

У Тернополі відкриють тимчасовий центр вакцинації від коронавірусу. Він буде працювати у вихідні дні.

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Як розповіли в пресслужбі Тернопільській ОДА, отримати щеплення зможуть жителі області, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку або через сайт "Дія".

Центр буде розташований на базі комунального підприємства Тернопільської міськради "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка" на вулиці Злуки, 45.

"Таким чином, ми зможемо вакцинувати більшість людей і сприяти тому, що восени захворюваність не буде рости. Тому цей імунний прошарок людей з антитілами буде завдяки вакцинації, а не тих, хто перехворів", – заявила голова Департаменту охорони здоров'я ОДА Ольга Ярмоленко.

В ОДА зазначили, що вакцинація в центрі відбуватиметься з дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог.

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При цьому, в Тернопільському центрі вакцинації буде прищеплювати вакциною CoronaVac.

Раніше ми повідомляли, що у Львові та Києві відкрилися перші центри вакцинації від COVID-19.

Також нагадаємо, в Одесі відкрили центр вакцинації.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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