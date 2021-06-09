У Тернополі призовник випав із вікна військкомату на 4-му поверсі. Після цього його побили військові (відео)

Медики кажуть, що молодик дивом вижив, нині він перебуває у реанімації – подробиці інциденту

У Тернополі чоловік випав з вікна військкомату на четвертому поверсі. 22-річний Святослав Шмиглик зламав ноги, хребет і ребра. За його життя борються реабілітологи.

Реклама

"Сьогодні" з'ясовували подробиці інциденту.

"Це я щоб побачити сина так падав із четвертого поверху. З військкомату, Тролейбусна, 5", – сказав Святослав.

Однак його кохана, Олена Кизима, сумнівається, що він ризикував собою саме через сина. Хоча і бачив малюка тільки один раз, мигцем. Олена приносила дитину в призовний пункт, де новоспечений батько готувався до відправки в армію. Мав служити за контрактом в артилерійській бригаді.

За кілька годин до інциденту вони розмовляли по телефону і Святослав був у гарному настрої, говорить Олена.

"Готувалися спати. І опівночі подзвонив знову і попросив за ним приїхати. Сказав, що зламав ногу і просив забрати. Я прийшла за зупинку і його там підняла. Там допоміг таксист його донести до машини", – сказала Олена.

Реклама

Коли потерпілого посадили в авто, з території військкомату прибігла група військових. Вони витягли Святослава і побили, а Олені бризнули в обличчя з газового балончика.

Те, що Святослав вижив – диво, кажуть лікарі. Але які травми отримав від побиття, а які – від падіння, сказати точно не можуть.

"Черепно-мозкова травма, пошкодження кісток лицьового черепа, забій грудної клітини, переломи компресійні грудного і поперекового відділу хребта. Відкритий перелом п'яткової кістки", – сказав директор лікарні Ярослав Чайковський.

В обласному військкоматі заявили: начальник у відрядженні, заступник на лікарняному, а пресофіцер на похоронах. Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом перевищення військовими повноважень.

Однак що сталося у казармі того вечора – Святослав не сказав ні коханій, ні знімальній групі "Сьогодні". Медики ж запевнили, що попереду тривале лікування.

Нагадаємо, у Києві виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося, що його виштовхнули з вікна.

Реклама

Крім того, у Чернівцях 10-річний хлопчик випав із вікна 5-го поверху.