У Тернополі зникла мама двох дітей – шукають вже 4 день (фото)

У Тернополі пропала мама двох дітей. 27-річна Ольга Дейнега пропала ще 30 листопада.
Про це повідомляє поліція Тернопільської області.
Деталі
Про зникнення дочки заявила мати, на яку жінка залишила двох малолітніх дітей.
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30 листопада після обіду Ольга Дейнега вийшла з дому та не повернулася.
Прикмети розшукуваної:
- зріст 160 см,
- світле та довге волосся.
Була одягнена в:
- пуховик синього кольору,
- в'язану сіру шапку.
Якщо у вас є якась інформація стосовно жінку, то повідомляйте її за телефоном: (0352) 27 11 70 або на лінію 102.
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