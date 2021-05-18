У Тернополі дитина захлинулася в басейні. Її серце вже не билося, але врятувала випадковість (відео)

Дитина захлинулася водою у аквапарку, після чого у неї зупинилося серцебиття і дихання – подробиці порятунку

У Тернополі дитячий анестезіолог з колегою, які випадково опинився в аквапарку, врятували від смерті 3-річну дівчинку, яка захлинулася. Малятко декілька хвилин не дихало, а її серце не билося.

Реклама

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Михайло Яремишин, маленька Поліна гуляла в аквапарку з мамою. Поки жінка відволіклася, її дочка перейшла з дитячої зони до басейну для підлітків.

Рятувальник аквапарку і очевидці помітили дівчинку, коли її накрила вода. Поліну дістали, коли вона вже посиніла.

Відео: Сьогодні

На допомогу прийшов обласний дитячий анестезіолог Юрій Голінка з колегою – завідувачем відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Сергієм Цісарським, які випадково опинилися поблизу, і відразу ж почали проводити реанімаційні заходи.

На очах у десятків людей двоє лікарів повернули трирічну дівчинку з того світу. Коли примчала швидка, Поліна вже дихала і навіть була в свідомості. Дитину відвезли в лікарню.

Реклама

Спілкуватися з журналістами мама не захотіла. Лікарі кажуть, жінка була у стані шоку, не зупиняючись їм дякувала і плакала.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі патрульні врятували малюка, замкненого в порожній квартирі.

Також нагадаємо, в Гідропарку 12-річна дитина провалився під лід. На допомогу дитині кинувся 33-річний чоловік.