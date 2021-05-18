Русский
$ 27,56
33,44
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

У Тернополі дитина захлинулася в басейні. Її серце вже не билося, але врятувала випадковість (відео)

18 травня, 17:05

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Дитина захлинулася водою у аквапарку, після чого у неї зупинилося серцебиття і дихання – подробиці порятунку

У Тернополі дитячий анестезіолог з колегою, які випадково опинився в аквапарку, врятували від смерті 3-річну дівчинку, яка захлинулася. Малятко декілька хвилин не дихало, а її серце не билося.

Реклама

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Михайло Яремишин, маленька Поліна гуляла в аквапарку з мамою. Поки жінка відволіклася, її дочка перейшла з дитячої зони до басейну для підлітків.

Рятувальник аквапарку і очевидці помітили дівчинку, коли її накрила вода. Поліну дістали, коли вона вже посиніла.

Відео: Сьогодні

На допомогу прийшов обласний дитячий анестезіолог Юрій Голінка з колегою – завідувачем відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Сергієм Цісарським, які випадково опинилися поблизу, і відразу ж почали проводити реанімаційні заходи.

На очах у десятків людей двоє лікарів повернули трирічну дівчинку з того світу. Коли примчала швидка, Поліна вже дихала і навіть була в свідомості. Дитину відвезли в лікарню.

В тренді
Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах (фото, відео)
В тренді
Про що говорили загиблі під Чугуєвом курсанти. Записи чорних скриньок Ан-26
В тренді
У Кременчуці учень вирішив "покінчити з собою" через відібрані на уроці чіпси
Реклама

Спілкуватися з журналістами мама не захотіла. Лікарі кажуть, жінка була у стані шоку, не зупиняючись їм дякувала і плакала.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі патрульні врятували малюка, замкненого в порожній квартирі.

Також нагадаємо, в Гідропарку 12-річна дитина провалився під лід. На допомогу дитині кинувся 33-річний чоловік.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитина
Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитинаЗахід
Купити полуницю авансом. Скільки коштує українська ягода з теплиці та з грядки?
Купити полуницю авансом. Скільки коштує українська ягода з теплиці та з грядки?Економіка
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не буде
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не будеТранспорт
Із Закарпаття 8 млн бджіл відправили
Із Закарпаття 8 млн бджіл відправили "Укрпоштою": комахи загинули (оновлено)Захід
На честь дивізії СС
На честь дивізії СС "Галичина" планують марш по МосквіЗахід
Замовне осквернення пам'ятника Бандері у Львові: студент отримав вирок
Замовне осквернення пам'ятника Бандері у Львові: студент отримав вирокЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти