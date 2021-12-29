У Тернополі жорстоко вбили пенсіонера і закидали тіло меблями (фото)

Підозрюваного у вбивстві затримали та готуються обрати запобіжний захід

Підозрюваний визнав, що причетний до злочину/Колаж: "Сьогодні"

У Тернополі 55-річний опікун вбив 77-річного пенсіонера. Покійний постійно звинувачував чоловіка в крадіжці грошей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

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Деталі інциденту

На тілі померлого чоловіка судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження. За словами опікуна, він вже 2 дні не приходив до підопічного, але правоохоронці помітили, що він у своїх показах плутається і щоразу виникають нові деталі.

Як викрили чоловіка?

Згодом поліцейські встановили, що напередодні чоловіка зафіксували камери відеоспостереження в той момент, коли він крав харчові продукти з магазину. Саме вони були виявлені у квартирі загиблого при огляді місця злочину. Знайшли в кімнаті й телефон підозрюваного, а в смітнику біля будинку його закривавлений одяг.

Покійний часто звинувачував свого опікуна в крадіжці/Фото: Нацполіція в Тернопільській області, колаж: "Сьогодні"

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Дії правоохоронців

Опікун визнав, що причетний до злочину. Слідчі внесли інформацію про вбивство до ЄРДР згідно зі статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то у 2020 році — 335 000, серед них вбивств — 1326.

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