У Тернопільській області чоловік забив собаку до смерті. Як покарають шкуродера

Тіло тварини чоловік викинув у криницю і пішов

Чоловік бив собаку палкою / Колаж "Сьогодні"

У Чортківському районі Тернопільської області чоловік забив до смерті собаку. Труб тварини він кинув у колодязь.

Про це повідомляє поліція Тернопільській області.

Убив через те, що почав гавкати

Чоловік прийшов до родички, але господарів не було вдома. Собака породи пекінес почав гавкати на нього, але він схопив палицю і забив тварину. Мертвого пса чоловік викинув у криницю.

Впізнала шкуродера

Про інцидент правоохоронцям повідомила родичка чоловіка, яка знайшла собаку. Будинок заявниці обладнаний камерою відеоспостереження. Вона і зафіксувала все, що сталося.

Покарання

За фактом злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. Чоловік може заплатити 51 000 гривень штрафу або йому загрожує обмеження волі на строк до 3 років.

Не перші випадки шкуродерства

На Рівненщині чоловік молотком вбив сусідського собаку, яка з'їла його курку. Коли птах 40-річного чоловіка вийшла з двору, сусідський пес накинувся і задушив її.

Після цього господар птаха зайшов у двір 58-річного сусіда, відкрив дверцята в будці, притиснув собаку дверима і кілька разів ударив молотком по голові. Коли переконався, що тварина не подає ознак життя, пішов.

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