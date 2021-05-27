У Тернопільській області переплутали покійниць: як це сталося (відео)

У Борщові Тернопільської області в морзі переплутали покійниць – замість своєї 90-річної бабусі сім'я поховала чужу 52-річну жінку. У морзі пояснили, що це сталося через коронавірус: обидві жінки були у чорних пакетах.
Новини "Сьогодні" дізналися подробиці.
52-річна Надія Двірнік померла кілька днів тому від гангрени. А доньці Оксані видали тіло бабусі, яка померла від коронавірусу. Підміну виявила випадково, коли в морзі відкрила чорний пакет із тілом. Після цього відразу викликала поліцію.
У підсумку жінку ховали двічі за один день. Як виявилося, сім'я 94-річної Василини Доценко помилково забрала з моргу іншу закриту труну. Коли родичі дізналися про підміну – провели ексгумацію тіла за свій рахунок.
В обласній патологоанатомічній службі пояснили, що в моргах катастрофічна нестача працівників. У селі, де сплутали пацієнток, немає навіть лікаря і санітара. А ще похоровання померлої від коронавірусу бабусі провели поспіхом із її далекими родичами. Вони і найняли людей, які переплутали покійниць.
Історія з переплутаними тілами збентежила місцевих жителів і тепер вони хочуть перевірити – чи своїх родичів поховали. Адже від коронавірусу тут померли десятки людей, і всіх забирають в целофанових мішках і ховають не розпаковуючи.
Нагадаємо, такий випадок стався у Харківській області – там також переплутали тіла померлих.