У Тернопільській області переплутали покійниць: як це сталося (відео)

У Борщові Тернопільської області в морзі переплутали покійниць – замість своєї 90-річної бабусі сім'я поховала чужу 52-річну жінку. У морзі пояснили, що це сталося через коронавірус: обидві жінки були у чорних пакетах.

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Новини "Сьогодні" дізналися подробиці.

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52-річна Надія Двірнік померла кілька днів тому від гангрени. А доньці Оксані видали тіло бабусі, яка померла від коронавірусу. Підміну виявила випадково, коли в морзі відкрила чорний пакет із тілом. Після цього відразу викликала поліцію.

У підсумку жінку ховали двічі за один день. Як виявилося, сім'я 94-річної Василини Доценко помилково забрала з моргу іншу закриту труну. Коли родичі дізналися про підміну – провели ексгумацію тіла за свій рахунок.

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В обласній патологоанатомічній службі пояснили, що в моргах катастрофічна нестача працівників. У селі, де сплутали пацієнток, немає навіть лікаря і санітара. А ще похоровання померлої від коронавірусу бабусі провели поспіхом із її далекими родичами. Вони і найняли людей, які переплутали покійниць.

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Історія з переплутаними тілами збентежила місцевих жителів і тепер вони хочуть перевірити – чи своїх родичів поховали. Адже від коронавірусу тут померли десятки людей, і всіх забирають в целофанових мішках і ховають не розпаковуючи.

Нагадаємо, такий випадок стався у Харківській області – там також переплутали тіла померлих.