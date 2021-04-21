В Україні 99-річна жінка отримала щеплення вакцини Pfizer (фото)

У Тернопільській області 99-річна мешканка Петриківського обласного геріатричного пансіонату Ірина Курова отримала щеплення вакцини від коронавірусу Pfizer. Жінка родом з Криму.

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Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"Вона стала найстарішою вакцинованою особою в області. Після вакцинації проти COVID-19 жінка почувається добре", – йдеться в повідомленні.

Ірина Курова. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Як зазначається, протягом двох днів у пансіонаті вакциновано понад півтори сотні підопічних.

"Наступна доза буде введена через 21 день, відповідно до інструкції", – зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, за останню добу, 20 квітня, в Україні зробили 15 042 щеплення проти коронавірусу. Всього з початку вакцинації щеплення зробили 477 833 особам. З них дві дози отримали п'ять українців, решта – одну.

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