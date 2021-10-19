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В Україні ще одна область опинилася на межі локдауну

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 жовтня, 12:39
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На сьогоднішній день рівень захворюваності COVID-19 і кількість госпіталізацій ростуть
Україна знову на межі локдауну. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна знову на межі локдауну. Фото: колаж "Сьогодні"

Івано-Франківська область наближається до "червоної карантинної зони". На сьогоднішній день у цьому регіоні зростає рівень захворюваності COVID-19 і кількість госпіталізацій.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

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Івано-Франківська область може потрапити в "червону зону" карантину

Онищук заявила, що на сьогоднішній день лікарні переповнені COVID-хворими. За її словами, Львівська область вже перейшла в "червону зону", і щоб таке не повторилося в Івано-Франківській – потрібно активізуватися.

"Я вас всіх прошу активізуватися. Ви бачите, яка ситуація в наших лікарнях. Лікарні переповнені хворими. Ви не проводите інформаційно-роз'яснювальну роботу, і тому така ситуація", – звернулася Онищук до керівників прикарпатських громад.

Карантин в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"
Карантин в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогодні?

В Україні за останню добу виявили 15 579 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 660 273 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 538 жителів України (всього – 61 348). Вилікувати вдалося 2 337 194 інфікованих (7 776 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні зросла на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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