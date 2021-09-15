В Україні капітально відремонтують декілька доріг до польського кордону

Ділянку відновлять у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"

Робітники вже зрізали старе дорожнє покриття. Фото: "Укравтодор"

У Львівській області буде капітально відремонтовано 46 кілометрів шляху Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий на ділянці Нижанковичі – Самбір.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

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Капітальний ремонт дороги Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий стартував цієї весни. Наразі активні ремонтно-будівельні роботи ведуться на ділянці Самбір – Хирів. Підрядна організація задіяла одночасно кілька бригад.

Робочі вже зрізали старе дорожнє покриття довжиною понад 22 км, видалили кущі та порослі, влаштували 12 водоперепускних труб, розширили проїзну частину на протяжності майже 20 км, влаштували 19-кілометрову основу з органно-мінеральної суміші та нижній шар асфальтобетонного дорожнього покриття та 15 км дороги.

Наразі фахівці укладають шар щебенево-мастичного асфальтобетону. Станом на зараз вже влаштували 5 км дороги у фінальному шарі дорожнього покриття.

Що зроблять

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Проект також передбачає:

проведення ремонтно-будівельних робіт на 12 мостових переходах,

будівництво 3 кільцевих транспортних розв'язок,

пристрій 3 стоянок автотранспорту і установку автобусних зупинок.

У межах населених пунктів влаштують тротуари, зовнішнє освітлення, засоби заспокоєння руху і проведуть заходи з безпеки дорожнього руху.

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"Дорогу президентів" відремонтували за рекордні три місяці

"В рамках "Польського кредиту" маємо вже відремонтовану одну автомобільну дорогу, яка веде до українсько-польського кордону. Йдеться про автошлях Т-14-20 Яворів – Грушів. Зараз масштабні роботи проводимо на дорозі Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, а також стартували ремонтні роботи на дорогах Т-14-01 КПП "Смільниця" – Старий Самбір та Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська", – йдеться у повідомленні служби.

Проєкт передбачає відновлення проїзної частини прикордонних доріг та ремонт штучних споруд. На сьогодні вже відремонтували 3 переправи на дорозі Яворів – Грушів та працюють на 6 спорудах на автошляху Нижанковичі – Самбір.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках програми "Велике будівництво" особлива увага приділяється інфраструктурі прикордонних областей України.

Раніше ми повідомляли, що до Маріуполя планують провести нову залізничну магістраль.

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