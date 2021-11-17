В Україні вперше розпочнуть анонімну COVID-вакцинацію. Як це працює

На Закарпатті придумали схему, як вакцинувати українців, які купили підроблені сертифікати, або мають справжні, але щеплення не робили

На Закарпатті запровадять анонімну COVID-вакцинацію / Фото: Колаж: Сьогодні

На Закарпатті вперше в Україні запроваджують анонімну вакцинацію від коронавірусу. Це соціальний проєкт для людей, які отримали фальшивий COVID-сертифікат, але змінили своє рішення та справді хочуть вакцинуватися.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Крім того, вакцинуватись за новою схемою можуть українці, які з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати цю інформацію. Наразі анонімно зробити щеплення можуть усі жителі Закарпаття у кабінеті щеплень у медичному центрі в Ужгороді.

Вакцинація під псевдонімом

Ідея анонімних щеплень належить професору та депутату Закарпатської облради Федору Шандору. Він зазначив, що в області нарахували 4000 фальшивих сертифікатів

Кабінет анонімної вакцинації працюватиме в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній. Усі, хто купив фальшивий сертифікат про вакцинацію або має справжній, але щеплення насправді не робив, має можливість прийти та зробити вакцинацію анонімно.

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"Це можна буде зробити під будь-яким псевдонімом, який людина вкаже під час візиту до медичного центру",

– сказав санлікар області Віктор Петров.

Якою вакциною можна зробити анонімне щеплення

Для охочих зробити вакцинацію анонімно доступні всі види вакцин, які зараз використовують в Україні.

Однак у центрі вакцинації вестимуть облік за кількістю людей, які отримають щеплення анонімно. Пацієнтам потрібно буде підписати згоду перед процедурою, але також анонімно – під псевдонімом. Ці імена будуть використовуватися для отримання другої дози щеплення.