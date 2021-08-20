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В Ужгороді нанесли дорожну розмітку на кобилячі фекалії та ями (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
20 серпня, 14:51
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Користувачі Мережі переконані, що таким чином місто готують до Дня Незалежності
На дорозі спеціально вирізали шматки асфальту, щоб повноцінно перемонтувати ділянку, але їх вже пофарбували / Фото: колаж "Сьогодні"
На дорозі спеціально вирізали шматки асфальту, щоб повноцінно перемонтувати ділянку, але їх вже пофарбували / Фото: колаж "Сьогодні"

В Ужгороді, на вулиці Грушевського, дорожну розмітку нанесли на ями, які викопали для ямкового ремонту та на фекалії, що були на дорозі.

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Про це повідомляє депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

"Це просто сюр якийсь з тим Ужгородом! Департамент міського господарства Ужгородської міської ради ви там взагалі із сосною не розминулись? Чи як? Пишу звернення в прокуратуру, аби перевірила діяльнісь ДМГ щодо цих робіт. Господарники, блін...", – йдеться у дописі.

Фото: facebook.com/vglagola
Фото: facebook.com/vglagola

Дійсно, дорожники нанесли розмітку не лише на асфальт, а і на ями, які знаходяться практично по всій дорозі.

Фото: facebook.com/vglagola
Фото: facebook.com/vglagola

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Фото: facebook.com/vglagola
Фото: facebook.com/vglagola

А користувачі мережі звернули увагу на інше фото, там видно, що розмітку нанесли на кобилячі фекалії.

"Міський голова Ужгорода причепурює наше квітуче місто до Дня Незалежності. Дякуємо, Богдане Євстафійовичу", – повідомляє Le Ша́ркань.

Фото: facebook.com/the.sharkan
Фото: facebook.com/the.sharkan

Нагадаємо, раніше в Києві через прорив труби утворився провал під асфальтом, у який провалилося колесо вантажівки. У результаті ліквідувати аварію рятувальники не могли до тих пір, поки з траси не прибрали машину.

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Також ми писали, що на одній з міських доріг у Черкасах не можна ні проїхати, ні пройти. Жителі називають її "дорогою смерті", оскільки триметрові вибоїни знищують автомобілі.

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