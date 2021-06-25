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В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе – момент падіння потрапив на відео

25 червня 2021 13:36

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На щастя, загиблих немає – кілька людей отримали рвані рани і забиття ребер

Увечері 24 червня в Ужгороді Закарпатської області на відвідувачів кафе, які сиділи на літньому майданчику, впала величезна гілка дерева. Постраждали кілька людей.

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Відповідне відео опублікував журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

Інцидент стався на набережній Незалежності. Відвідувачі відбулися забоями і рваними ранами.

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"На щастя усі залишились живі. Кілька відвідувачів отримали травми середнього ступеня важкості. В однієї із відвідувачок – рвана рана ноги та забій ребер. Більшість відбулась синцями та подряпинами", – розповів журналіст.

Нагадаємо, у Львові дерево впало на голову семирічному Платону під час прогулянки по парку. У хлопчика зламана нога, переломи кісток черепа та забій головного мозку.

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Крім того, у Кам'янець-Подільському Хмельницької області на 18-річного хлопця посеред вулиці впало дерево. Постраждалого відвезли в лікарню.

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