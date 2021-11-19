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В Ужгороді підліток пограбував лабораторію та сам викликав поліцію

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 листопада, 14:58
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За даними правоохоронців, діям школяра буде надано правову оцінку
В Ужгороді сталося пограбування. Фото: колаж "Сьогодні"
В Ужгороді сталося пограбування. Фото: колаж "Сьогодні"

Днями в Ужгороді сталося нестандартне пограбування. Підозрюваний – 14-річний підліток, який заради грошей пішов на хитрість.

Подробиці розповіла спікер поліції охорони Вікторія Артеменко.

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Деталі

Як стало відомо, до чергової частини надійшов дзвінок від підлітка про те, що він знаходиться в закритій лабораторії і не може звідти вибратися. Хлопчик попросив його звільнити.

Виявилося, що він зайшов вдень у лабораторію, сховався у туалеті, дочекався завершення робочого дня. Після цього зламав двері в бухгалтерії, забрав звідти 7500 гривень і також прихопив із собою ящик з пожертвами для тяжкохворої дитини.

"Потім хлопчик довго намагався вибратися з приміщення, але його спроби були марними. Незабаром він побачив наклейку з телефонами поліції охорони (лабораторія раніше була під охороною цього підрозділу – Авт.), зателефонував та попросив його звільнити. На місце події прибула поліція зі слідчо-оперативною групою", – повідомила Вікторія Артеменко.

За даними поліції, діям підлітка буде надано правову оцінку.

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