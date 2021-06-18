В Ужгороді ром влаштував масштабну пожежу (відео)

У місті загорівся табір ромів, який знаходиться поблизу тубдиспансеру

У п'ятницю ввечері, 18 червня, в Ужгороді в мікрорайоні Шахта сталася велика пожежа.

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Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За попередньою інформацією, загорівся табір ромів, який знаходиться поблизу тубдиспансеру. Пожежні намагаються ліквідувати вогонь.

За словами місцевих, один з ромів підпалив свій будинок. Детальна інформація про постраждалих і причини загоряння уточнюється.

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Також нагадаємо, в Харкові, в новому торговому центрі "Нікольський" на вулиці Пушкінській, 2 ввечері в понеділок, 24 травня, сталася пожежа, відвідувачів довелося евакуювати.

Крім того, ми писали, що у Вінниці 6 травня загорівся офісний центр. Рятувальники близько трьох годин гасили масштабну пожежу – через погодні умови ліквідація вогню ускладнювалося. На місці події виявили тіло молодої жінки.