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В Ужгороді службова недбалість ексчиновника міськради привела до мільйонного збитку

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
18 вересня, 12:05
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Колишній керівник департаменту передав у приватну власність ділянку Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру
На землях був розташований декоративно-бризкальних басейн
На землях був розташований декоративно-бризкальних басейн / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ужгороді поліцейські повідомили про підозру у службовій недбалості ексиновнику Ужгородської міської ради. Сума збитків більше 1 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Виявилося, що підозрюваний не перевірив у визначеному законом порядку достовірність і можливість включення земельних ділянок до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають продажу на аукціоні шляхом їх викупу і вільних від забудови.

Отже, фактично ж на них розташований декоративно-бризкальних басейн, який є невід'ємною частиною комплексу Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру. Через недбалість ексчиновника, ці землі були відчужені та на підставі договорів купівлі-продажу передані у власність двом громадянам.

Таким чином діями колишнього співробітника Ужгородської міської ради державі було завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн.

"Отримали докази причетності колишнього керівника одного із департаментів міської ради оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Ці докази стали підставою для повідомлення 17 вересня експосадовцю про підозру у службовій недбалості – ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України" , – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що:

  • чиновники однієї з філій "Укрзалізниці" в Харківській області заробили майже 2 млн грн на підлеглих, нараховану заробітну плату яких привласнювали протягом декількох років.
  • в суд направили обвинувальний акт щодо екс-керівника ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України" за розтрату майна.
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