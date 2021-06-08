В лосинах і балетках. На Волині священик гуляв трасою в жіночому одязі (відео)

Чоловік здався підозрілим, тому правоохоронці доправили його у відділення поліції для встановлення особи

На трасі поблизу міста Рожище Волинської області правоохоронці затримали священика одного з храмів УПЦ Копачевські громади, який стояв на трасі в жіночому одязі.

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Про це повідомляє Zaxid.net.

Що сталося

Правоохоронці вирішили перевірити автомобіль, який стояв вздовж дороги. Неподалік від авто поліцейські побачили чоловіка в жіночій кофті, лосинах, балетках та одноразових рукавичках.

На відео чутно, як поліцейські запитують чоловіка про те, хто він такий і що тут робить. Точної і чіткої відповіді він дати не зміг, а лише заявив, що це конфіденційна інформація.

Що кажуть в поліції

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У поліції Волині підтвердили, що такий інцидент був. Там зазначили, що чоловіка затримали, бо він здався підозрілим. Втім, його відпустили, бо все ж складу злочину не було.

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Незважаючи на те, що на відео чоловік називає себе "баптистом", в поліції розповіли, що він – місцевий священик Української православної церкви.

До того ж, речник Волинської єпархії УПЦ Віктор Аніпка заявив, що у затриманого чоловіка є проблеми з психікою і тому його вже давно усунули від служби в церкві.

Раніше ми повідомляли, що священик напідпитку влаштував дебош в центрі Києва.

Також нагадаємо, на Закарпатті священик попався на контрабанді сигарет.