У Волинській області в шахті обірвалася кліть, є постраждалі

У місті Нововолинськ (Волинська область) увечері 4 квітня на шахті № 9 обірвалася шахтна кліть і на великій швидкості впала вниз, внаслідок чого постраждали дев'ятеро гірників.

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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус у Facebook.

Усі дев'ять постраждалих – жителі Нововолинська та навколишніх сіл – госпіталізовані. Їхній стан стабільний, загрози життю немає.

"Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє – на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна. Стан середньої важкості", – розповів мер.

За його словами, ситуація під контролем, у понеділок управління Держпраці у Волинській області почне службове розслідування, зараз на місці працюють правоохоронці.

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Нагадаємо, наприкінці грудня в Луганській області загинув гірник, який опинився під завалом на шахті "Золоте".

Ми також повідомляли, що в селі Глухів Сокальського району на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" на горизонті мінус 500 м виникла пожежа. На поверхню живими і неушкодженими вдалося евакуювали 13 гірників.

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