Вакцина проти сказу: чому життєво необхідний препарат стає недоступним

Вакцина коштує в Україні до 5 тисяч гривень

У Тернополі чоловіка, який йшов парком на роботу, покусав вуличний пес. Він ледве знайшов вакцину, якою у такому випадку треба обов’язково щепитися впродовж двох тижнів.

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Кореспондент новин "Сьогодні" Михайло Яремишин дізнався, чому життєво необхідний препарат стає недоступним для українців.

Потерпілий від нападу собак Богдан Зозуляк розповів, що одразу пішов до травмпункту.

"Там відсидів в черзі, мені сказали – вакцини немає і направили в поліклініку. Я поїхав в поліклініку, відсидів чергу – і мені в поліклініці сказали вертатися назад на Шпитальну, бо у них немає вже рік вакцини", – розповідає Богдан.

Об’їздивши практично усі лікарні Тернополя, Богдан вакцини так і не знайшов. Все, що могли порадити медики – купити її самому. Та виявилося – і це справжній квест.

Вакцина коштує в країні приблизно 4600-5000 гривень, та її нема ніде. Є ще варіант замовити з Польщі. І це при тому, що вакцину проти сказу вкушеній людини слід уколоти протягом двох тижнів.

"Сказ і вакцина проти сказу відноситься до високого ризику летальності. Тому що якщо людина захворіє на сказ, і не отримає своєчасно щеплення – то це є однозначно смертність", каже заступниця генерального директора Тернопільського обласного центру громадського здоров’я Марія Павєльєва.

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Новини "Сьогодні" з'ясували, що медзаклади Тернополя і області востаннє отримували антирабічну вакцину від держави понад рік тому. Лише тисячу доз – це третина від необхідної кількості. Цього року постачання обіцяли.

У лікарні, куди звернувся Богдан, "Сьогодні" розповіли, що більше року вакцину купують коштом міського бюджету. Виділеного позаминулого року державного препарату вистачило менше як на місяць.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що через бездомних котів жителі столичних багатоповерхівок постійно конфліктують. Більшість вважає тварин загрозою для здоров'я людини.

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