Вандали взялися за Синевир: гори сміття скидають прямо у воду

На Закарпатті місцеві жителі скидали сміття в річку біля Синевира – правоохоронці почали перевірку

Річку біля озера Синевир засипають сміттям / Фото: Колаж: Сьогодні

На території Національного природного парку "Синевир", що на Закарпатті, чоловік скидав сміття прямо в річку. Інцидентом вже зацікавилася поліція.

Відео зняли туристи і опублікували в співтоваристві "Карпати в серце".

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За словами очевидців, інцидент стався на території Синевирської громади. Перехожі помітили, як місцевий житель вивантажує з воза купу сміття, і скидає його прямо біля річки.

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Один з туристів намагався зупинити чоловіка, пояснюючи йому, що він знищує природу. На що той відповів, що "йому так наказали".

"Чоловік не з дому вивіз ці тверді побутові відходи, його змушує це робити місцеве керівництво. Пізніше туди приїжджає грейдер і нагортає глину, щоб в очі не впадало", – написала автор публікації Маруся Амеліна.

За словами жінки, після публікації відео до неї звернулися працівники Нацполіції, щоб дізнатися деталі і розібратися з порушенням.