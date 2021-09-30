Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🇩🇪 НІмеччина після виборів ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Вандали взялися за Синевир: гори сміття скидають прямо у воду

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
30 вересня, 21:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На Закарпатті місцеві жителі скидали сміття в річку біля Синевира – правоохоронці почали перевірку
Річку біля озера Синевир засипають сміттям
Річку біля озера Синевир засипають сміттям / Фото: Колаж: Сьогодні

На території Національного природного парку "Синевир", що на Закарпатті, чоловік скидав сміття прямо в річку. Інцидентом вже зацікавилася поліція.

Відео зняли туристи і опублікували в співтоваристві "Карпати в серце".

Реклама

Читайте також:

За словами очевидців, інцидент стався на території Синевирської громади. Перехожі помітили, як місцевий житель вивантажує з воза купу сміття, і скидає його прямо біля річки.

Реклама

Один з туристів намагався зупинити чоловіка, пояснюючи йому, що він знищує природу. На що той відповів, що "йому так наказали".

"Чоловік не з дому вивіз ці тверді побутові відходи, його змушує це робити місцеве керівництво. Пізніше туди приїжджає грейдер і нагортає глину, щоб в очі не впадало", – написала автор публікації Маруся Амеліна.

За словами жінки, після публікації відео до неї звернулися працівники Нацполіції, щоб дізнатися деталі і розібратися з порушенням.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

52 954

захворіло за тиждень в Україні

+36%

Вакцинація
Станом на 29 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 617 457
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 000 533
Всього введених доз 12 617 990
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.58

Комаровський в темі
Чи є користь в зеленці?
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Що подарувати вчителю
5 топових та водночас бюджетних ідей
Цікавить
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти