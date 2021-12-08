Ванни з кров'ю незайманих і ошуканий чорт. Що приховує таємничий замок "Паланок"

Одним із найвідоміших та водночас таємничих місць України вважають замок "Паланок" у Закарпатській області. Старовинна споруда має не лише багату історію, а й безліч легенд.
Сайт "Сьогодні" дізнався, що відомо про замок.
Замок "Паланок" – головна визначна пам'ятка Мукачево, зведена на високій 65-метровій вулканічній горі. Усього замок займає 1,4 га. Тут добре збереглися таємні підземні ходи, які раніше служили укриттям для людей та тварин.
За австрійців там була в'язниця для політв'язнів, а за радянської влади – різні установи. З 1993 р. приміщення Мукачівського замку займає історичний музей та картинна галерея.
Ошуканий чорт
Одна з легенд розповідає про глибоку криницю під Старою вежею. Він нібито з'єднується таємними ходами із берегами Латориці. Криницю викопали за наказом подільського князя Федора Корятовича у XIV-XV ст.
Відповідно до історії, робота йшла невдало – вирити глибоку криницю складно, її стіни руйнувалися, а вода все не з'являлася.
Коли князь зневірився, перед ним з'явився чорт і запропонував допомогу за мішок золота. Князь хотів заплатити за колодязь, але грошей у скарбниці не було. Тоді помічник Корятовича натякнув: чорт не уточнив, скільки має бути золота. Князь прислухався до поради і кинув у мішок дві останні золоті монети, вручивши його нечистому.
Чорт обурився, але договір уже було укладено. У страшному гніві нечистий кинувся в колодязь зі словами: "Все одно воду пити не будете!". З того часу в колодязі чути дивні звуки. Кажуть, що там досі порається обдурений чорт.
Криваві замки Софії Баторі
Найбільше прославили Паланок на Закарпатті дві жінки – Софія Баторі та Ілона Зріні – свекруха та невістка, які керували замком та були ворогами.
Ілона увійшла в історію як хоробра охоронниця укріплення, а Софію Баторі спіткала містична і страшна слава. За розповідями, жінка була надзвичайно жорстокою і мала пристрасть до людської крові. Вона нібито не тільки вбивала заради неї, але й приймала криваві ванни, приносячи в жертву 13-річних незайманих.
Старі люди розповідають, що в кімнатах Мукачівського замку на той час були спеціальні кімнати для тортур, стіни яких шліфували людськими тілами.
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