Відео дня. На Закарпатті фермер загубив свиню прямо на дорозі

На кадрах видно, що автомобіль з повним причепом свиней їде трасою

На Закарпатті свиня втекла прямо з автопричепа / Фото: Колаж: Сьогодні

У Закарпатській області стався смішний інцидент. У Мукачеві свиня втекла прямо з автопричепа, що рухається.

Відео опублікували у Telegram-каналі "Типова Україна".

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Видно, що свиней перевозили автопричепом. На ролику тварина наважилася на втечу. Свиня щосили намагалася протиснутися між бортом причепа і додатковою огорожею.

Через кілька хвилин свині все ж таки вдалося вискочити на дорогу.

Але чим закінчилася ця історія, невідомо.

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У Кременчуці вулицями гуляла свиня

У Полтавській області по вулиці Кременчука посеред білого дня гуляли свині.

У пошуках їжі вони рили землю під деревами на тротуарах. Кому належать тварини і чому вони ходили без нагляду, невідомо.

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