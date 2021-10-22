Відео дня. У Луцьку діти у дворі влаштували "Гру в кальмара"

Популярний серіал "Гра в кальмара" не оминув і дітей у Луцьку. Очевидці зняли, як у дворі багатоповерхівок діти 8-10 років нібито грали в неї.
Відео опублікували в групі "Твій Володимир" у Facebook.
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На записі видно, як дівчинка рахувала, а потім робила в сторону хлопчиків жест, схожий на постріл. Після цього хлопчик впав на траву.
Що за серіал і чому він у всіх на слуху?
Всього за кілька днів після прем'єри "Гра в кальмара" прикувала увагу Серіаломанія у всьому світі, ставши справжнім феноменом на Netflix.
456 людей, більшість з яких відчувають серйозні фінансові проблеми, приймають запрошення на участь в таємничому турнірі на виживання. Після того, як з змагання вибуває один гравець, розмір призу збільшується на 100 млн вон. Переможець турніру отримає 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США). Однак ставки в грі смертельно високі.
Серіал постійно тримає у напрузі, спонукаючи глядача стежити за цими моторошними іграми на виживання. Як би це жорстоко не було, глядачі все одно вибирають своїх фаворитів і переживають за них, щоб вони виграли.
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