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Відео дня. У Львівській області комунальник запряг у сани коня, щоб прибирати сніг

9 лютого, 18:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Чоловіка зняли на відео якраз під час роботи

У Львівській області працівник комунальної служби придумав незвичайний спосіб прибирання снігу на вулицях. Він запряг коня в сани і таким чином робив доріжки.

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Відповідне відео опублікували в YouTube.

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На відео видно, як чоловік катається по місту. Він прикріпив до саней дошку, якою загрібає сніг. Тепер за креативність комунальника жителі міста пропонують виписати йому премію.

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Нагадаємо, ми писали, що поблажок від погоди чекати не варто. У середу в більшості областей сніжитиме, місцями дощ, а температура буде і морозною, і плюсовою.

Крім того, у Києві через снігопад на вулиці вивели бронетехніку . Її використовують для евакуації вантажівок, які застрягли в снігу.

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сніг комунальники Львівська область кінь
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