Відео дня. У Львівській області комунальник запряг у сани коня, щоб прибирати сніг

У Львівській області працівник комунальної служби придумав незвичайний спосіб прибирання снігу на вулицях. Він запряг коня в сани і таким чином робив доріжки.
Відповідне відео опублікували в YouTube.
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На відео видно, як чоловік катається по місту. Він прикріпив до саней дошку, якою загрібає сніг. Тепер за креативність комунальника жителі міста пропонують виписати йому премію.
Нагадаємо, ми писали, що поблажок від погоди чекати не варто. У середу в більшості областей сніжитиме, місцями дощ, а температура буде і морозною, і плюсовою.
Крім того, у Києві через снігопад на вулиці вивели бронетехніку . Її використовують для евакуації вантажівок, які застрягли в снігу.
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