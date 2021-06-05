Вірастюку в Раді – бути. Кандидата від "Слуги народу" визнали переможцем на 87 окрузі

Суд остаточно визнав Вірастюка переможцем на виборах в Раду – подробиці

Велика палата Верховного суду задовольнила апеляційні скарги кандидата в нардепи по 87 округу Василя Вірастюка, ЦВК і партії "Слуга народу" і скасувала рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня, в якому говорилося про визнання протиправними дій ЦВК по встановленню результатів виборів.

Реклама

Про це повідомили у громадянській мережі "ОПОРА". Протокол ЦВК визнаний законним.

Що передувало

1 травня Велика палата Верховного Суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким Василь Вірастюк визнаний переможцем в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Таке рішення було мотивоване серед іншого тим, що під час встановлення результатів голосування в окрузі №87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, які були допущені і на які посилалися учасники виборчого процесу.

В тренді Карпати сколихнув землетрус

Проте 19 травня ЦВК таки визнала Вірастюка переможцем у 87-му окрузі. На що надійшли апеляційні скарги.

Реклама

Все, що відбувалося в країні і світі сьогодні, – дивіться в нашому випуску.