У Львові буде тепло! Прогноз погоди на 26 жовтня (карта)

У вівторок, 26 жовтня, синоптики прогнозують у Львові теплу погоду у порівнянні з іншими областями України. Очікується мінлива хмарність.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня у Львові прогнозують +12-14 градусів тепла. Опадів не очікується. Вітер — південний, 3-8 м/с.
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Клімат України через 50 років
У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все сухішим, прогнозують експерти. На територію нашої країни надходитимуть високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу на північний захід.
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