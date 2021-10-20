Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021 ❓ Як помер брат Павлова
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

У Львові буде тепло: синоптики дали прогноз на 20 жовтня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
20 жовтня, 06:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День у Львові пройде без опадів, проте можливі пориви вітру
Цього дня жителям Львова можна йти на вулицю без парасольки/Колаж: Сьогодні
Цього дня жителям Львова можна йти на вулицю без парасольки/Колаж: Сьогодні

У середу, 20 жовтня, у Львові очікується тепла, як для осені, погода. Водночас в Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Протягом дня у Львові температура коливатиметься від +15 до +17 градусів. Очікується мінлива хмарність. Дощу не прогнозують. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Реклама

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

Читайте також

  • Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
  • Україні потрібно готуватися до природних катастроф. У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 жовтня 1991. На запрошення АН в Україні перебуває з візитом донька гетьмана Павла Скоропадського...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

81 879

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Вакцинація
Станом на 19 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 658 010
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 207 901
Всього введених доз 14 865 911
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ТОП-матчі

Барселона

Сьогодні

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.27

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.61

МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти