У Львові безпритульних вакцинуватимуть від коронавірусу

Пункт вакцинації працюватиме з 11:00 до 18:00

В пункті будуть вакцинувати безпритульних / Колаж "Сьогодні"

У Львові організують пункт вакцинації від COVID-19для безпритульних. Працювати вони почнуть наступної п'ятниці, 26 листопада.

Про це повідомляє міськрада Львова.

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Де буде пункт вакцинації

Пункт вакцинації буде перебувати у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, що на вул. Кирилівській, 3а. Він працюватиме з 26 листопада з 11:00 до 18:00.

"Такий пункт вакцинації ми створюємо з метою дати можливість тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватися та мати захист від хвороби", – стверджують у міськраді.

Анонімна вакцинація?

У мережі розповсюдили інформацію, нібито на Закарпатті запроваджують анонімну вакцинацію від коронавірусу Це, за даними ЗМІ, проєкт для людей, які отримали фальшивий COVID-сертифікат, але змінили своє рішення та хочуть вакцинуватися. У МОЗ кажуть, що вперше чують про таку ініціативу.

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