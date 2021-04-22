У Львові декоммунізують монумент Слави: що буде замість нього (відео)

У Львові демонтують монумент Слави, який буде перевезений в музей Історії терору. А на його місці планують облаштувати громадський простір і встановити пам'ятник українським воїнам.
Два роки тому з радянського постаменту зняли аварійну 30-метрову стелу, а зараз забирають звідти фігури радянських воїнів і "батьківщини матері", які відправлять до музею.
"Архітектурний конкурс повинен дати відповідь, як буде облаштовано там суспільний простір з точки зору тієї великої честі, яку повинні віддавати захисникам України, що сьогодні захищають нашу державу", – сказав заступник львівського міського голови Андрій Москаленко.
Як повідомляли новини "Сьогодні", депутатка з Одеси запропонувала встановити пам'ятник "Беркуту" і відразу ж потрапила в чорний список "Миротворця".
Раніше в харківській мерії скинули на підлогу Леніна. Барельєф зняли прямо зі стіни. Активіст пригрозив його розбити наступного разу.
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