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У Львові дитячий центр пропонує "стриптиз-шоу від свинки Кароліни" (відео)

16 червня 2021 12:57

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Під час виступу свиня роздягається і танцює з глядачами – у центрі наголосили, що послуга не для дітей

Львівській дитячий центр "Кузя" пропонує зовсім не диячі послуги – шоу жартівливого стриптизу від свинки Кароліни.

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Пропозиції з'явилося на сайті центру.

В оголошенні написали, що подібні пропозиції нібито є і закордоном. Свинка Кароліна – це ростовая лялька, яка 7-10 хв танцює еротичне стриптиз шоу.

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В оголошенні підкреслили, що виступ тільки для дорослих.

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"Шоу свинки відкривають дві чудові дівчини, які танцюють перед гостями та допомагають Свинці Кароліні у номері надалі. Свинка-стриптизерша роздягається та розважає усіх присутніх, обов’язково під час виступу вона танцює з гостями", – написали на сайті.

Нагадаємо, раніше в київському університеті до 8 Березня урочисто відкрили жіночий туалет.

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А Сумська та Харківська ОДА запропонували школам взяти участь в конкурсі на кращий туалет.

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