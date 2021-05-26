У Львові вакцинувати українців планують прямо на стадіоні

Голова Львівської ОДА вважає, що відкриття спеціального центру дозволить робити щеплення від COVID-19 для якомога більшої̈ кількості дорослого населення

На футбольному стадіоні "Арена Львів" планують відкрити центр вакцинації населення. Він найбільше відповідає рекомендаціям міністерства.

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Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці в Facebook за результатами наради з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко.

"Зараз мова йшла про те, щоб створити такий центр на стадіоні Арена Львів. Цей об'єкт найбільше відповідає рекомендаціям міністерства для облаштування центрів", – написав Козицький.

Голова Львівської ОДА вважає, що відкриття такого центру прискорить процес вакцинації.

За його словами, зараз необхідно врегулювати низку організаційних питань, у першу чергу це стосується кадрового забезпечення роботи центру. Адже до процесу вакцинації залучатимуть не лише медиків, а й волонтерів та студентів медичних закладів.

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Також треба обрати тип центру вакцинації, аби знати, скількох людей за день він забезпечить вакциною.

На розгляді в ОДА наразі й питання матеріального забезпечення центрів холодильним обладнанням, комп’ютерною технікою, стабільним сполученням з електронними мережами, охороною під час та після роботи.

"Проблемним питанням залишається розташування стадіону, об’єкт є поза містом, у зв’язку з цим доїзд може бути ускладнений. Саме тому розглядатимемо альтернативні варіанти розміщення центрів вакцинації, щоб наблизити їх до Львова та забезпечити безперешкодний доїзд населення з околиць міста чи області", – зазначив Козицький.

Нагадаємо, в Україні вже 24-25 травня може початися вакцинація працівників освіти.

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