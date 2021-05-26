У Львові вакцинувати українців планують прямо на стадіоні

На футбольному стадіоні "Арена Львів" планують відкрити центр вакцинації населення. Він найбільше відповідає рекомендаціям міністерства.
Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці в Facebook за результатами наради з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко.
"Зараз мова йшла про те, щоб створити такий центр на стадіоні Арена Львів. Цей об'єкт найбільше відповідає рекомендаціям міністерства для облаштування центрів", – написав Козицький.
Голова Львівської ОДА вважає, що відкриття такого центру прискорить процес вакцинації.
За його словами, зараз необхідно врегулювати низку організаційних питань, у першу чергу це стосується кадрового забезпечення роботи центру. Адже до процесу вакцинації залучатимуть не лише медиків, а й волонтерів та студентів медичних закладів.
Також треба обрати тип центру вакцинації, аби знати, скількох людей за день він забезпечить вакциною.
На розгляді в ОДА наразі й питання матеріального забезпечення центрів холодильним обладнанням, комп’ютерною технікою, стабільним сполученням з електронними мережами, охороною під час та після роботи.
"Проблемним питанням залишається розташування стадіону, об’єкт є поза містом, у зв’язку з цим доїзд може бути ускладнений. Саме тому розглядатимемо альтернативні варіанти розміщення центрів вакцинації, щоб наблизити їх до Львова та забезпечити безперешкодний доїзд населення з околиць міста чи області", – зазначив Козицький.
Нагадаємо, в Україні вже 24-25 травня може початися вакцинація працівників освіти.
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