У Львові іномарка протаранила авто копів, що супроводжувало дитину в лікарню: п'ятеро постраждалих

Водій позашляховика не дав поліцейським швидко довезти хвору дитину в лікарню – що відомо

У Львові позашляховик Jeep зіткнувся з авто патрульних, яке з сиреною і проблисковими маячками супроводжувало в лікарню хвору дитину.

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Про це повідомили в патрульної поліції Львівської області.

20 червня о 23:15 місцевий житель попросив допомогти довести його 9-місячну доньку з вулиці Джорджа Вашингтона в лікарню на вулиці Пилипа Орлика. Немовляті було дуже погано, дівчинка задихалася.

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Також батьки викликали на місце таксі. Усі приїхали одночасно і патрульні маячками і сиреною почали супровід. На перехресті зупинилися усі авто і пішоходи, але водієві іномарки було все одно. Він не пропустив патрульних і авто зіткнулися.

За попередньою інформацією, постраждали двоє пішоходів і троє поліцейських, їх після огляду відпустили додому. Дитину доставили в лікарню.

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Нагадаємо, у Вінницькій області п'яний поліцейський скоїв ДТП.

Крім того, у Миколаєві правоохоронці затримали водія, який за добу скоїв 18 ДТП.

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