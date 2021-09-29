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У Львові копи почали спецоперацію через викрадення дівчини. Воно виявилося постановкою

Оксана Лабойко Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
29 вересня, 22:05
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У центрі Львова блогери влаштували соціальний експеримент, який закінчився спецоперацією у всій області і штрафами
У Львові інсценували викрадення дівчини
У Львові інсценували викрадення дівчини / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові поліція почала спецоперацію через викрадення дівчини в центрі міста. Однак через півгодини пошуків виявилося, що це була інсценізація та учасники знімали соціальний ролик.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Як викрадали дівчину

На проспекті Свободи двоє чоловіків силоміць заштовхали дівчину в автомобіль і зникли в невідомому напрямку. Жертва кричала і пручалася – збоку це виглядало не інакше як викрадення.

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Коли нападники заштовхували дівчину в машину, перехожі тільки спостерігали. Рятувати її ніхто не намагався, але хтось із свідків таки подзвонив у поліцію.

"Негайно у Львові і області було введено поліцейську операцію на пошук автомобіля і дівчини. Були задіяні співробітники всіх служб і підрозділів Львівської області. Незабаром патрульні поліцейські виявили цей автомобіль", – сказала прессекретар поліції Світлана Добровольська.

Однак викрадення, як з'ясувалося, було всього лише постановкою для соцмережі. Далеко втекти псевдовикрадачі не встигли. Зробили коло по центру міста і зупинилися, щоб переглянути відзняте відео. І тут водієві подзвонили з поліції.

"Будь ласка. Це всі люди стоять зараз на виїздах. Зупиняють мерседеси і відкривають усі багажники. Ти ввечері підеш додому, ви собі з цієї ситуації посмієтеся, набрали лайків і забули", – сказали копи.

Для чого влаштували постановку?

Студент Андрій Гаврилов, який і вирішив інсценувати викрадення, запевняє: знімав ролик не тільки заради лайків. Це був соціальний експеримент, щоб показати людям, щоб вони не були байдужі.

"Наші очікування від експерименту були такі, що небайдужі люди нам не дадуть його довести до кінця. Небайдужі в процес включаться і відповідно, ми зараз пояснимо, що відбувається. Вийшло не так, як було. Ми розуміли, що ми перейшли певну межу", – сказав один з акторів.

Як можуть покарати блогерів

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Трьом псевдовикрадачам і їхній жертві загрожує штраф по 119 гривень кожному. Або 60 годин виправних робіт. Адвокат Олег Мицик каже, щоб викорінити такі витівки – потрібні зміни в адмінкодексі.

"Існує стаття про завідомо неправдивий виклик екстрених служб, а повинна бути додана норма про адміністративну відповідальність за дії, які призвели до виклику екстрених служб. І штраф повинен бути істотний і рівнятися до декількох тисяч гривень", – сказав він.

Втім, блогери стверджують – свою помилку зрозуміли і заплатять штраф. Провокаційні соціальні експерименти планують робити і далі, але тепер вже знають: повинні заздалегідь повідомляти поліцію і пояснювати перехожим, що відбувається насправді.

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