У Львові маршрутка врізалася у дерево: п'ятеро пасажирів у лікарні (фото)

Поліція зараз з'ясовує всі деталі ДТП на вулиці Левандівській. Одна із версій – водієві стало погано за кермом

У Львові в ДТП потрапило маршрутне таксі з пасажирами. Маршрутка №11 врізалася в дерево, п'ять людей постраждали.

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Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Зазначається, що ДТП сталася вранці 7 червня на вул. Левандівській.

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"Внаслідок зіткнення є п'ять постраждалих пасажирів. Їм надали медичну допомогу і госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич написав у Facebook, що за попередніми даними, водієві маршрутки стало погано під час руху.

Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, на міжнародній трасі Київ – Чоп недалеко від Рівного сталася ДТП, двоє людей загинули в аварії, ще двоє отримали серйозні травми.

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Крім того, у Вінницькій області жінка за кермом на смерть переїхала колишнього і втекла.

Також у Херсонській області в ДТП постраждали шестеро дітей. Подробиці в сюжеті "Сьогодні":