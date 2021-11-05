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У Львові чоловік морив голодом близько 20 собак та кішок: один пес помер

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 листопада, 13:44
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Поліція затримала зловмисника. Тепер йому загрожує строк
Поліція затримала чоловіка, який морив голодом тварин. Фото: колаж "Сьогодні"
Поліція затримала чоловіка, який морив голодом тварин. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові 26-річний чоловік морив голодом і тримав у жахливих умовах у квартирі 8 собак та 9 кішок. Тепер йому загрожує строк.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Львівській області.

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Деталі НП

Як стало відомо, до поліції надійшло повідомлення від волонтерів-зоозахисників про жорстоке поводження з тваринами.

За їхніми словами, мешканець одного з будинків на вулиці Замарстинівській утримує у своїй квартирі близько 20 тварин – собак та кішок, не надає їм необхідного догляду, не забезпечує годування та умови утримання.

Тварин забрали

На місце НП прибули правоохоронці. У приміщенні вони виявили 8 собак та 9 кішок – більшість із них були у незадовільному та болючому стані.

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У підсумку тварин доставили до ветеринарної клініки, де під час надання допомоги один собака помер.

Що загрожує чоловікові?

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу ("жорстоке поводження з тваринами").

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Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварини.

Покарання за жорстоке поводження з тваринами

За жорстоке поводження з твариною законом передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність.

  • адміністративна – знущання, які завдали тварині фізичного болю, але не призвели до тілесних ушкоджень чи загибелі; залишення тварин напризволяще, порушення правил утримання.

Покарання – штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо її перебування у власника небезпечне для життя або здоров'я.

  • Кримінальна – умисне жорстоке поводження, що призвело до каліцтва чи загибелі тварини; нацьковування тварин один на одну; заклики до жорстокого поводження з тваринами.

Покарання:

  • штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.
  • Ті ж дії, вчинені у присутності дитини, – обмеження волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 5 років позбавлення волі.
  • Дії, вчинені з особливою жорстокістю або в присутності дитини, або з двома і більше тваринами, або повторно, або групою осіб – караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

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