У Львові на залізничному вокзалі знайшли більше півкілограма ртуті

На залізничному вокзалі у Львові рятувальники зібрали 610 г ртуті.
Про це пише пресслужба ДСНС у Львівській області.
Зазначається, що рятувальникам про інцидент повідомили 25 травня о 13:23. Очевидці заявили, що на пл. Двірцева на першому пероні вокзалу поблизу звалища розлита ртуть.
/ Фото: ГСЧС
На місце виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби.
Рятувальники зібрали 610 г розлитої ртуті, речовину передали представнику Залізничної районної державної адміністрації. Поки не відомо, звідки ртуть взялася на вокзалі.
Нагадаємо, минулого року під Львовом виявили величезне звалище ртутних ламп.
Крім того, у Львові біля зупинки розлили майже кілограм ртуті.