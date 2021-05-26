У Львові на залізничному вокзалі знайшли більше півкілограма ртуті

Очевидці повідомили про небезпечну речовину на вокзалі – пари цієї рідини отруйні для людини

На залізничному вокзалі у Львові рятувальники зібрали 610 г ртуті.

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Про це пише пресслужба ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що рятувальникам про інцидент повідомили 25 травня о 13:23. Очевидці заявили, що на пл. Двірцева на першому пероні вокзалу поблизу звалища розлита ртуть.

/ Фото: ГСЧС

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На місце виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби.

Рятувальники зібрали 610 г розлитої ртуті, речовину передали представнику Залізничної районної державної адміністрації. Поки не відомо, звідки ртуть взялася на вокзалі.

Нагадаємо, минулого року під Львовом виявили величезне звалище ртутних ламп.

Крім того, у Львові біля зупинки розлили майже кілограм ртуті.