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У Львові почали вакцинувати безпритульних. Скільки вже прищепилося

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
26 листопада, 16:02
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Отримати щеплення можна і без документів, що засвідчують особу
Вакцинують мобільні бригади всіма видами вакцин / Колаж "Сьогодні"
Вакцинують мобільні бригади всіма видами вакцин / Колаж "Сьогодні"

У Львові сьогодні, 26 листопада, розпочали прищеплювати від коронавірусу бездомних. Почалася вакцинація об 11.00.

Про це повідомляє міська рада Львова.

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Подробиці

Працює пункт вакцинації на вул. Кирилівській, 3а. З 11 ранку щеплення від коронавірусу отримали вже 50 охочих.

Вакцинують мобільні бригади всіма видами вакцин. Перед щепленням медики проводять обстеження та надають медичні пам'ятки про можливість звернутися до поліклініки чи лікарні при виникненні побічних ефектів.

Отримати щеплення можна і за відсутності документів, що засвідчують особу.

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"Ідея вакцинації людей, які не мають постійного житла, виникла у громадських організацій, і був такий запит від цієї категорії людей. Тому ми разом ухвалили рішення організувати це, оскільки таким людям дуже часто складно прийти до будь-якого пункту вакцинації та скористатися цією можливістю", – прокоментував в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

Працюватиме пункт вакцинації до 18:00.

Анонімна вакцинація?

У мережі розповсюдили інформацію, нібито на Закарпатті запроваджують анонімну вакцинацію від коронавірусу Це, за даними ЗМІ, проєкт для людей, які отримали фальшивий COVID-сертифікат, але змінили своє рішення та хочуть вакцинуватися. У МОЗ кажуть, що вперше чують про таку ініціативу.

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