У Львові почали вакцинувати безпритульних. Скільки вже прищепилося

У Львові сьогодні, 26 листопада, розпочали прищеплювати від коронавірусу бездомних. Почалася вакцинація об 11.00.
Про це повідомляє міська рада Львова.
Подробиці
Працює пункт вакцинації на вул. Кирилівській, 3а. З 11 ранку щеплення від коронавірусу отримали вже 50 охочих.
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Вакцинують мобільні бригади всіма видами вакцин. Перед щепленням медики проводять обстеження та надають медичні пам'ятки про можливість звернутися до поліклініки чи лікарні при виникненні побічних ефектів.
Отримати щеплення можна і за відсутності документів, що засвідчують особу.
"Ідея вакцинації людей, які не мають постійного житла, виникла у громадських організацій, і був такий запит від цієї категорії людей. Тому ми разом ухвалили рішення організувати це, оскільки таким людям дуже часто складно прийти до будь-якого пункту вакцинації та скористатися цією можливістю", – прокоментував в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.
Працюватиме пункт вакцинації до 18:00.
Анонімна вакцинація?
У мережі розповсюдили інформацію, нібито на Закарпатті запроваджують анонімну вакцинацію від коронавірусу Це, за даними ЗМІ, проєкт для людей, які отримали фальшивий COVID-сертифікат, але змінили своє рішення та хочуть вакцинуватися. У МОЗ кажуть, що вперше чують про таку ініціативу.
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