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У Львові новонароджена дівчинка перемогла коронавірус

13 травня, 15:53

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Найменшу пацієнтку з COVID-19 виписали з реанімації – як почувається маля

У Львові новонароджену дівчинку Злату вилікували від коронавірусу і виписали з реанімації. Зараз вона з мамою у звичайній палаті в педіатричному відділенні.

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Про це повідомили в пресслужбі обласної дитячої клінічної лікарні.

"У нашої Златочки, найменшої пацієнтки з COVID-19, за яку ви всі вболівали, справді добрий ранок – її виписали з реанімації новонароджених! Так, це та сама крихітка, яку нещодавно хрестили в реанімації і просили у Бога ангелика для нашої малечі. Дівчинка нарешті з мамою у звичайній палаті у педіатрії, "корона" уже позаду і зараз лікарі допомагають їй не відставати у розвитку від однолітків", – розповіли в лікарні.

Медики кажуть, що дитина ще ослаблена через перенесений COVID-19 і бактеріальний сепсис. Тому лікування дівчинки ще триває.

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"У неї немає неврологічного дефіциту, як це буває з такими дітками. Златочці ще важко самій смоктати, тому ми їй допомагаємо. Але вона у нас молодець – трошки їсть сама, трошки з нашою допомогою, але не втрачає бойового духу. Ще треба трохи зусиль, щоб дівчинка наздогнала своїх однолітків у вазі і випишемо малечу додому назовсім", – розповіли в медустанові.

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Раніше ми повідомляли, що в реанімації Чернівців рятують немовляти з підозрою на COVID-19.

Також новини "Сьогодні" писали, чому діти стали частіше хворіти і як їх лікують від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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