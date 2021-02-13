У Львові обвалився дах будівлі: є загиблий (фото)

Під завалами опинився охоронець, він загинув

Сьогодні у Львові по вул. Садова, 2А обвалився дах в одноповерховій прибудові.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 10:36 у Львові в одноповерховій прибудові (розміром 4х3) в двоповерховій новобудові (50х50 м) сталося руйнування покрівлі прибудови на площі 12 м кв", – йдеться в повідомленні.

Під завалами опинився охоронець, він загинув. Читайте також: НП на Майдані Незалежності: в переході впала стеля, подробиці з місця подій

"Тіло загиблого чоловіка, який перебував під завалом покрівлі вилучено та передано працівникам Нацполіціі", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляли раніше в Одесі на Деволановскому спуску обрушився будинок. Відомо, що обвалилася стіна, яка виходить на сторону вулиці.

Нагадаємо, в Харкові спалахнула пожежа на вулиці Ярослава Мудрого. Там сталося загоряння на горищі будинку.

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