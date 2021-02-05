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У Львові пам'ятник Бандері облили фарбою: фото

5 лютого, 08:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

В найближчі години, за словами мера, пам'ятник буде очищений

У Львові невідомі облили фарбою пам'ятник Степану Бандері.

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Про це в Facebook повідомив голова громадського руху ВАРТА.

Акт вандалізму за його словами, був здійснений в ніч з 4 на 5 лютого.

Ситуацію прокоментував мер міста Андрій Садовий.

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"Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили", – написав він у Facebook.

В найближчі години, за його словами, пам'ятник буде очищений.

"Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою", – додав Садовий.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський не став однозначно відповідати щодо свого ставлення до голови ОУН Степану Бандері, щоб не провокувати українське суспільство. А найбільше з українських історичних постатей йому подобається Богдан Хмельницький і перший президент незалежної України.

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Львів пам'ятник Степан Бандера фарба
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