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У Львові побилися водії приміських автобусів. Що не поділили маршрутники

20 травня, 17:04

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Через конфлікт водіїв пасажири маршрутки ледь не потрапили в аварію – подробиці події

У Львові побилися водії автобусів маршруту №184. Фото: Varta1

У Львові побилися водії автобусів маршруту №184. Фото: Varta1

У Львові на вулиці Гетьмана Мазепи сьогодні вранці, 20 травня, побилися два водія, які працювали на одному маршруті №184. З'ясувалося, що вони не поділили між собою пасажирів.

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Про це повідомляє ZAXID.NET.

Як все відбулося

Очевидиця події розповіла, що автобус одного керманича почав обганяти та підрізати іншого.

"Водій моєї маршрутки зупинився, той, відповідно, теж. Підійшовши до нашої маршрутки, він відкрив двері водія та почав його бити й одразу забрав ключі. Маршрутка почала просто котитись, водій швидко зреагував та намагався зупинити транспорт", – сказала пасажирка однієї з маршруток.

Водій, якого побили, вибіг за ключами, однак його колега вже поїхав. Потерпілий викликав на місце події поліцію.

Що кажуть в поліції

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Речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій розповіла, що правоохоронці поїхали за водієм, який забрав ключі, у напрямку Рудного. Після цього поліцейські разом з ним повернулися на місце інциденту. Обох водіїв доставили у Шевченківський відділ поліції. Проте там постраждалий передумав писати заяву на свого нападника.

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Як покарали водіїв

Обслуговує приміський маршрут №184а сполученням Рудне – вулиця Щурата обслуговує перевізник "Успіх БМ". Директор управління транспорту ЛОДА Степан Рудницький розповів, що вже розмовляв з керівництвом компанії. Наразі перевізник з'ясовує усі обставини події.

"На маршруті залучено 14 автобусів, які курсують за досить щільним графіком. Очевидно, вони потрапили у затори й змістився графік руху. Перевізник відсторонив обох водіїв від роботи на час з'ясування обставин", – додав Рудницький.

За словами посадовця, чоловіків притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Їм можуть виписати догану або ж звільнити.

Раніше ми повідомляли, що у Києві конфлікт водіїв на дорозі закінчився бійкою.

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Також нагадаємо, в столиці водій маршрутки побився з копами.

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