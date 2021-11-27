У Львові продовжили локдаун

Продовжено чинні карантинні обмеження до 13 грудня

Деякі заклади міста одержали попередження за порушення карантинних обмежень. Колаж "Сьогодні"

У Львові продовжили дію твердих карантинних обмежень до 13 грудня. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у Facebook.

Реклама

Подробиці

"Завершили лише засідання комісії ТЕБ та НС. Головні рішення: продовжено чинні карантинні обмеження до 13 грудня (605 хворих на ковід перебувають у міських медичних закладах, Львів перебувають у "червоній зоні")", – написав він.

При цьому заступник мера Львова додав, що деякі заклади міста отримали попередження за порушення карантинних обмежень.

Зокрема:

Реклама

спорткомплекс "Євроспорт",

Eros show bar (площа Ринок, 11),

"Custom lounge bar" (Братів Рогатинців, 37),

"Pulse Lounge bar&Karaoke" (Братів Рогатинців, 18),

кінотеатр "Multiplex" у ТРЦ Victoria Gardens.

Хто залишить червону зону вже найближчим часом?

Експерти прогнозують, що вже цього тижня можуть вийти із червоної зони такі області:

Луганська,

Львівська.

Найближчим часом до них можуть приєднатися:

місто Київ,

Донецька,

Одеська,

Херсонська область.

Раніше ми писали: