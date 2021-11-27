У Львові продовжили локдаун

У Львові продовжили дію твердих карантинних обмежень до 13 грудня. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у Facebook.
Подробиці
"Завершили лише засідання комісії ТЕБ та НС. Головні рішення: продовжено чинні карантинні обмеження до 13 грудня (605 хворих на ковід перебувають у міських медичних закладах, Львів перебувають у "червоній зоні")", – написав він.
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При цьому заступник мера Львова додав, що деякі заклади міста отримали попередження за порушення карантинних обмежень.
Зокрема:
- спорткомплекс "Євроспорт",
- Eros show bar (площа Ринок, 11),
- "Custom lounge bar" (Братів Рогатинців, 37),
- "Pulse Lounge bar&Karaoke" (Братів Рогатинців, 18),
- кінотеатр "Multiplex" у ТРЦ Victoria Gardens.
Хто залишить червону зону вже найближчим часом?
Експерти прогнозують, що вже цього тижня можуть вийти із червоної зони такі області:
- Луганська,
- Львівська.
Найближчим часом до них можуть приєднатися:
- місто Київ,
- Донецька,
- Одеська,
- Херсонська область.