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У Львові протестували проти карантину: їм відповіла влада (фото і відео)

15 квітня, 14:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Біля Ратуші пройшов пікет підприємців проти "червоної зони" – до них звернулися представники міськради

У центрі Львова підприємці вийшли на акцію протесту проти карантину. Люди вимагали, щоб їм дозволили працювати.

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Про це розповіли у Львівській міській раді.

Пікетували в основному представники ринків, які за правилами "червоної зони" не можуть торгувати.

Спочатку акцію анонсували як одиночний пікет, але біля Ратуші зібрався цілий натовп. Влада підкреслила, що учасники протесту порушили всі карантинні вимоги.

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При цьому в міськраді сподіваються, що скоро Львів вийде зі списку "червоних": в останні дні ситуація з коронавірусом поліпшується.

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"Сьогодні на штабі ми розглянемо ці питання, завтра попередньо повинна бути комісія з питань ТЕБ та НС. Також завтра у Львові буде прем'єр-міністр, будемо обговорювати питання зони", – додала влада.

Нагадаємо, у Києві 14 квітня під будівлю міської адміністрації підприємці вийшли на протест проти карантинних заходів для малого бізнесу.

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Крім того, раніше акція протесту проти карантину пройшла в Сумах. Місцеві підприємці перекрили дорогу на вулиці Кооперативна.

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