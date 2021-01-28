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У Львові вирішили боротися з ожеледицею кавовою гущею

28 січня, 12:42

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Місцева влада вже веде переговори з власниками кафе щодо безкоштовної гущі

У Львові вирішили використовувати для боротьби з ожеледицею кавову гущу.

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Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Зазначається, що таку ініціативу запропонувала радник міського голови Львова Ірина Оршак.

За її словами, кавова гуща після використання має абразивні властивості, вона не тільки не шкодить зеленим насадженням, але і може бути їм корисною і не вимагає збору після використання.

За словами Оршак, кавову гущу з такою метою використовують і в Великобританії, але це не масова практика. Також у Лондоні з кавових відходів виробляють біодизельне паливо.

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У Львові нововведення спершу застосують в парках. З доріжок гущу просто зметуть, її не треба спеціально збирати і утилізувати.

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"Кавова гуща має сприятливе і хороший вплив на рослинність. Тобто вона не тільки не шкодить, а навпаки – підживлює. Вона допомагає рослинам краще рости, покращує структуру грунту, має властивості відлякувати деяких шкідників. Саме тому ми вирішили спробувати її експериментально в парку", – сказала Оршак.

Спершу гущу спробують використовувати в парку "700-річчя Львова". Наступного тижня гущею посипаючи доріжку в парку церкви св. Йосафата. Якщо це буде ефективно, таку практику застосують і в інших парках.

Місцева влада вже ведк переговори з власниками кафе, які зможуть надавати гущу безкоштовно.

Раніше ми повідомляли, що ожеледиця паралізувала роботу транспорту у Полтаві. В обласному центрі близько 80% рейсів скасували.

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Також нагадаємо, як правильно вести себе на льоду, щоб навіть при падінні нічого не пошкодити, в що насамперед треба зробити після падіння.

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Львів ожеледиця кава
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