СБУ прийшла до лідера антивакцинаторів Остапа Стахова – подробиці (відео)

У вівторок, 16 листопада, у Львові до лідера українських активакцинаторів Остапа Стахова прийшли із СБУ.
Про це повідомляє Страна.
Подробиці
Як стало відомо, у Львові в квартиру до Стахова прийшли силовики ще о 6-й ранку. У цей час біля квартири Стахова також збираються його прихильники.
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Наголошується, що на 24 листопада антивакцинатори планують масштабний протест у центрі Києва.
Що відомо про лідера антиваксерів Стахова?
35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, голова маловпливової ГО "Ідея нації". Його часто звинувачували в організації акцій і розслідувань, через що кілька разів кидали у смітник і обливали зеленкою.
2015 року був кандидатом на посаду мера Винників від Української республіканської партії, але не пройшов. У 2019 році балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку понад 18%, хоч у підсумку набрав 1,2% голосів виборців.
Під час місцевих виборів у Львові минулого року він заявляв, що братиме участь у виборах мера Львова, але також не пройшов.
Проти вакцинації та за теорії змови
Остап Стахів поширює фейки про коронавірус і виступає проти вакцинації, називаючи себе активістом та правозахисником. Зокрема, ще 16 жовтня він розповідав, що нібито вежі для зв'язку опромінюють жителів Львова.
Під час карантину Стахів не раз влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі та переконуючи своїх підписників у тому, що нібито пандемія – вигадка. У грудні минулого року він проводив нелегальні пікети проти вакцинації від COVID-19 та карантину.
А в липні для своєї пропаганди використовував дітей – організував ще один мітинг, багато учасників якого були неповнолітні.
Вколовся "Супутником"
Як пише "Форпост", незважаючи на публічне заперечення щеплень, Стахів навесні вакцинувався російським "Супутником V". Однак щеплення робили не в руку, як усім, а в сідниці.
Увірвався до лікарні
У березні цього року скандально відомий львівський активіст Остап Стахів увірвався до інфекційного відділення лікарні на Закарпатті, де лікують хворих на ковід.
Він намагався показати, що у лікарні немає хворих, а коронавірус – вигадка. Та ба, за порушення карантину його затримали поліцейські. Усіх порушників, які були разом із ним, відвезли до відділку, де склали адмінпротокол за ст. 44 КУпАП.