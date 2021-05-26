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У Львові школяр на вулиці намагався зґвалтувати жінку. Як його покарали

26 травня, 14:09

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Молода жінка поверталася з весілля, коли на неї напав 18-річний хлопець – суд вже прийняв рішення

У Львові учень 10-го класу намагався згвалтувати 26-річну жінку. Суд визнав хлопця винним, його засудили до випробувального терміну.

Про це йдеться в рішенні Сихівського районного суду.

Інцидент стався на вулиці Стрийській, 45, ще у вересні 2020 року, проте тільки в травні суд виніс вирок. Вночі молода мешканка Одеси поверталася з весілля, коли на неї посеред вулиці напав молодик. Постраждала змогла вирватися і викликати поліцію.

На суді хлопець визнав провину і заявив, що шкодує про скоєне. За його словами, через травму голови не може пояснити своїх дій.

Як з'ясували правоохоронці, хлопець навчається у 10-му класі НРЦ "Оберіг", експертиза показала, що у порушника є розумова відсталість, але він психічно здоровий і усвідомлював свої дії.

Суд визнав винним 18-річного хлопця і присудив його до трьох років позбавлення волі. Однак потім суддя замінив вирок на умовний строк – 1 рік і 6 місяців.

Нагадаємо, у Києві чоловік ґвалтував 13-річного хрещеника для продажу порноконтенту.

Крім того, під Києвом п'яний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю.

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